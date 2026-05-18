Водій виїхав на тротуар і врізався в електроопору

Суд обрав запобіжний захід 20-річному водію, який збив на смерть двох людей у Хмельницькому. Чоловіка взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Про це у понеділок, 18 травня, повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

Аварія сталася ввечері 16 травня близько 19:05 на вулиці Кам’янецькій у Хмельницькому. За даними слідства, водій автомобіля BMW X4 виїхав на зустрічну смугу, а потім на тротуар, де збив двох пішоходів і врізався в бетонну електроопору.

Унаслідок ДТП 21-річна жінка загинула на місці події, 24-річний чоловік від отриманих травм того ж дня помер у лікарні. Також травмувалися двоє неповнолітніх пасажирів автомобіля: 16-річного хлопця госпіталізували з переломом плеча, а 15-річному підлітку надали допомогу на місці.

Слідчі повідомили водієві про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.