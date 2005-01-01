Суд оголосив вирок у справі Шуфрича-молодшого

Нестор Шуфрич-молодший

Нестора Шуфрича-молодшого, який у серпні збив у Києві людину, засудили до року умовного покарання. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат постраждалого Олексія Мельниченка В'ячеслав Лисенко.

Він розповів, що у четвер відбулося останнє засідання в судовому процесі над Шуфричем-молодшим.

«Вердикт суду: визнати Шуфрича винним в скоєнні правопорушення, призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки і звільнити від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік», – написав він.

«За чотири місяці потерпілий пережив кілька операцій, у тому числі на головному мозку, пройшов реабілітаційний курс. Між сторонами було укладено мирову угоду, в результаті якого Олексію виплатили моральний і матеріальний збиток в розмірі 1 млн грн. Так співпало, що саме сьогодні Олексій оформив договір купівлі будинку в Херсоні, звідки родом», – повідомив адвокат.

За словами Лисенка, у січні 2018 року Мельниченко зроблять імплантацію титанової пластини в череп і «тільки після відновлення від операції можна буде говорити про повернення до звичайного життя».

«Все лікування оплачує обвинувачений», – додав він.

Лисенко розповів, що Шуфрич під час суду «повівся людяно».

«Як представник потерпілого на суді я висловив волю Олексія: покарання має бути мінімальним в межах санкцій ст. 75 КК України», – написав він.

«Умови, що полегшують вину, обвинувачений виконав. Покарання, яке він отримав, в даній ситуації за законом є максимально суворим», – написав адвокат.

Нагадаємо, у Києві ввечері 26 серпня син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході збив пішохода, згодом у мережі виклали відео з місця ДТП. Зазначається, що постраждалого 31-річного чоловіка, який отримав перелом ноги, вивих плеча, а також травми голови, ступінь яких встановлюється, госпіталізували.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП. Йому оголосили підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження. 30 серпня Шевченківський районний суд Києва відпустив Шуфрича-молодшого на поруки батька.