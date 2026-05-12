Хмельницький міськрайонний суд визнав винним директора ТОВ «Ван ЛТД» Павла Станіславова в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель працівника. За скоєне посадовцю призначили 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 28 квітня, трагедія сталася 9 березня 2020 року під час будівництва магазину на вулиці Панаса Мирного у Хмельницькому. За даними слідства, один із робітників перевозив гідравлічний візок сходами з третього на другий поверх. Під час спуску чоловік опинився на краю бетонної плити та впав з висоти понад 1,3 м. Від отриманих травм він загинув.

Правоохоронці встановили, що будівельні роботи проводили з численними порушеннями вимог охорони праці. Зокрема, працівники виконували висотні роботи без засобів індивідуального захисту, інструктажів та спеціального навчання. Крім того, їх офіційно не працевлаштували.

Слідчі також з’ясували, що директор ТОВ «Ван ЛТД» Павло Станіславов не отримав необхідного дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

У суді обвинувачений повністю визнав провину та повідомив, що перерахував 100 тис. грн на рахунок благодійного фонду.

Суддя Олег Антонюк визнав Павла Станіславова винним за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) та призначив йому 51 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.