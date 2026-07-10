Екскандидат у депутати заснував агрокомпанію у березні 2025 року

Берегівський районний суд визнав керівника ТОВ «Берег-Агро» Арпада Товта винним у незаконному транспортуванні та продажі тютюну, призначившо йому 102 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 2 липня, очолювана обвинуваченим компанія отримала ліцензію на вирощування тютюну з травня 2025 року. Через кілька місяців Арпад Товт вирішив організувати схему незаконного продажу підакцизного товару, домовившись відвантажити двом підприємцям майже 2 тони тютюну.

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Для схеми Арпад Товт залучив знайомого водія мікроавтобуса, який без супровідних документів кілька разів привозив товар у відділення «Нової пошти». Щоб приховати походження тютюну, в експрес-накладній відправниками та отримувачами зазначали інших людей.

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Під час обшуку на фірмі закарпатця виявили 440 тюків із листям тютюну, загальною вагою 5,5 тонн.

У судовому засіданні підприємець уклав із прокурором угоду про визнання вини. Як наслідок, суддя Іван Ільтьо визнав Арпада Товта винним у незаконному транспортуванні та продажі тютюну, призначивши йому 102 тис. грн штрафу. Також засуджений має сплатити 14,9 тис. грн за проведення експертиз. Вилучений під час обшуків тютюн суд вирішив повернути ТОВ «Берег-Агро».

За даними аналітичного порталу Youcontrol, Арпад Товт заснував агрокомпанію у березні 2025 року. У жовтні 2020 року фермер невдало балотувався у депутати Великоберезької сільради від партії «Рідне Закарпаття».