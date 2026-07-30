Граючись сірниками, хлопчик підпалив авто

Івано-Франківський міський суд визнав місцеву мешканку Світлану Пунько винною у неналежному вихованні батьківських обов’язків і призначив їй 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові від 23 липня, інцидент стався в обід 29 червня на вул. Олександра Довжека в Івано-Франківську. Граючись сірниками, хлопчик підпалив автомобіль, після чого втік, а на його матір склали адмінпротокол.

Під час судового засідання франківка визнала свою вину. Суд також врахував її майновий стан та відсутність обставин, що обтяжують відповідальність.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іванна Ковалюк визнала Світлану Пунько винною в ухиленні від виконання обов’язків щодо виховання дітей і призначила їй 850 грн штрафу. Також прикарпатка має сплатити 665 грн судового збору. Постанову можна оскаржити.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати