Контрабанда, яку правоохоронці вилучили в обвинуваченої

Луцький міськрайонний суд виніс вирок волинянці Тетяні Гольонко за контрабанду нижньої білизни та відмивання грошей. Обвинувачена організувала ввезення поза митним контролем товару на 8,3 млн грн. За скоєне підприємиці призначили 204 тис. грн штрафу з позбавленням права займатися комерційними перевезеннями на один рік.

Як йдеться у вироку від 8 вересня, з липня 2024-го по січень 2025 року волинянка Тетяна Гольонко ввозила незадекларований одяг з Польщі та вказувала, що це її особисті речі, а потім продавала його у магазинах. За даними слідства, жінка залучила до схеми водіїв і пасажирів, які допомагали їй за винагороду. Загалом обвинуваченій вдалося приховати від митного контролю 406 кг товару на 8,3 млн грн.

Пізніше підприємиця перепродавала завезену нижню білизну китайського виробництва через магазини у Луцьку, завдяки чому відмила 711 тис. грн. Під час досудового розслідування Тетяна Гольонко повністю визнала свою провину та співпрацювала зі слідством.

Суддя Володимир Хилюк визнав підприємицю винною за ч. 1 ст. 203-1 (незаконне переміщення товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України й призначив 204 тис. грн штрафу з позбавленням права займатися комерційними перевезеннями протягом одного року. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що у квітні цього року Володимир-Волинський міський суд виніс вирок Роману Бондаренку та його спільниці Ганні Гунько за контрабанду техніки на 7,8 млн грн і відмивання грошей. Обвинувачені отримали по 204 тис. грн штрафу з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на один рік.