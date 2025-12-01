Михайло Горват дав 100 доларів хабаря завідувачці поліклініки Міжгірської районної лікарні

Міжгірський районний суд визнав заступника начальника природоохоронного науково-дослідного відділення національного природного парку «Синевир» Михайла Горвата винним у пропозиції хабаря голові лікарсько-консультаційної комісії та призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 21 листопада, у вересні 2024 року Михайло Горват дав 100 доларів хабаря завідувачці поліклініки Міжгірської районної лікарні, щоб вона направила його до МСЕК для продовження групи інвалідності.

Під час судового засідання, Михайло Горват визнав свою вину і запевнив, що не повторюватиме подібного у майбутньому. Суд також врахував, що обвинувачений раніше не був судимим, має позитивну характеристику, інвалідність III групи та виховує дитину з інвалідністю.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Сергій Пухальський визнав Михайла Горвата винним у пропозиції хабаря і призначив йому 17 тис. грн штрафу. Вирок можуть оскаржити.

Нагадаємо, у вересні 2025 року правоохоронці затримали на хабарі завідувачку поліклінічного відділення Міжгірської районної лікарні Софію Цінкевич. Упродовж серпня-грудня 2024 року вона отримала від родичів призовників майже 2 тис. доларів. Вартість направлення на огляд та обстеження до МСЕК для продовження групи інвалідності коливалася від 100 до 800 доларів.