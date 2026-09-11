Прикарпатка не всигла вчасно загальмувати

Косівський районний суд визнав Анну Кравчук винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження автомобілів, і призначив їй 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові від 31 серпня, ДТП сталася за 3 тижні до цього в селі Черганівка. Прикарпатка на Ford Kuga врізалася у Renault Duster патрульної поліції, що їхав у попутному напрямку.

Під час судового засідання Анна Кравчук визнала свою вину і розповіла, що їхала за автівкою патрульних і несподівано на дорогу вибігли дикі кабани. Авто поліції зупинилося, а вона не встигла вчасно загальмувати. Водійка попросила суворо її не карати і запевнила, що в майбутньому буде уважнішою.

Опитавши свідків та дослідивши всі матеріали справи, суддя Юлія Кіцула визнала Анну Кравчук винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження автомобілів, і призначила їй 850 грн штрафу. Також прикарпатка має сплатити 665 грн судового збору. Постанову можна оскаржити.

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