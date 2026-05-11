Адвокат попросив врахувати молодий вік водійки

Коломийський міськрайонний суд визнав водійку Mercedes-Benz E200 Вікторію Федасюк винною у порушенні правил дорожнього руху і призначив їй 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові від 6 травня, інцидент стався 12 березня на трасі Т0905 в селі Товмачик Коломийського району. Водійка в’їхала у вибоїну, пошкодивши гуму переднього і заднього коліс.

На прикарпатку склали протокол за ст.124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження автомобіля), адже вона не була достатньо уважною, щоб стежити за дорожньою обстановкою.

Вікторія Федасюк не з’явилася до суду. Адвокат зазначив, що його клієнтка визнала свою провину, попросив врахувати її молодий вік і призначити штраф, не позбавляючи права керувати автомобілем.

Дослідивши рапорт поліції, схему наслідків ДТП та інші матеріали справи, суддя Марія Яремин визнала Вікторію Федасюк винною у порушенні правил дорожнього руху і призначила їй 850 грн штрафу. Також водійка має сплатити 665 грн судового збору.