Дорогою додому прикарпатця затримала поліція

Надвірнянський районний суд визнав військовослужбовця Романа Н. винним у незаконному видобутку корисних копалин, призначивши йому рік іспитового терміну та конфіскував його віз.

Як йдеться у вироку від 27 квітня, інцидент стався у квітні 2025 року в селі Лісна Тарновиця. Обвинуваченого затримали правоохоронці, коли він повертався додому з навантаженим гравієм, незаконно добутим з берега річки Бистриця-Надвірнянська.

Під час судового засідання Роман Н. визнав свою вину. Розповів, що служить у війську з 2024 року і в ті дні перебував вдома на лікуванні. Військовий пояснив, що хотів підсипати біля хати асфальтовану дорогу, на якій утворилася яма. Для цього запряг коня, взяв лопату та поїхав на річку, де набрав з берега близько 300 кг піщано-гравійної суміші. По дорозі додому його затримала поліція.

Роман Н. додав, що йому потрібна операція, грошей на прожиття йому не вистачає і попросив суворо його не карати. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого і те, що раніше він не був судимий.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Тарас Гундяк визнав прикарпатця винним у незаконному видобутку корисних копалин і призначив йому рік іспитового терміну. Засуджений має сплатити 5,3 тис. грн за проведення експертиз. Віз та його лопату конфіскують.