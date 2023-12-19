Жінка заплатить 1700 грн штрафу

Івано-Франківський міський суд виніс вирок Павлині Циганюк, яка травмувала дитину, кинувши їй в голову мобільний телефон. Причиною конфлікту став коментар підлітка під відео у TikTok. Жінка заплатить 1700 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 7 грудня, подія сталася ввечері 22 жовтня у квартирі, де потерпілий проживає з матір’ю. Павлина Циганюк зайшла до них і під час суперечки про розміщений у TikTok коментар кинула мобільний телефон Sony у голову дитині. Як наслідок підліток отримав поранення та рубець на місці удару.

У суді Павлина Циганюк визнала свою вину, а її захисниця попросила врахувати, що обвинувачена раніше не була судимою, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває і має на утриманні одну малолітню дитину.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Василь Тринчук визнав Павлину Циганюк винною у заподіянні легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я і призначив їй покарання у вигляді штрафу, розміром 1700 грн.