Інцидент стався в Обертинському ліцеї

Тлумацький районний суд визнав місцевого мешканця Володимира Сіменовича винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень школяреві та призначив йому 850 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 18 вересня, інцидент стався за два тижні до цього у приміщенні Обертинського ліцею. Володимир Сіменович зайшов до класу, де проходив урок громадянської освіти, й накинувся на учня, що сидів за партою. Обвинувачений схопив його руками за шию та почав стискати. Школяр впав зі стільця на підлогу, отримавши синці та садна.

У матеріалах справи йдеться, що це сталося після конфлікту між школярами, який у такий спосіб намагався владнати батько одного з них.

Під час судового засідання Володимир Сіменович визнав свою вину. Суд врахував, що прикарпатець раніше не був судимим, має на утриманні дитину та позитивно характеризується за місцем проживання.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Надія Лущак визнала Володимира Сіменовича винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень школяреві та призначила йому 850 грн штрафу.