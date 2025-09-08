Рівненський міський суд виніс вирок Дмитру Дзюбуку за самовільне будівництво. Обвинувачений без будь-яких дозвільних документів зайняв земельну ділянку на території сервісного центру МВС і збудував там кавʼярню. За скоєне чоловіку призначили 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 4 вересня, у квітні 2021 року Дмитро Дзюбук зайняв земельну ділянку площею 514 м2 на території сервісного центру МВС у Рівному та незаконно звів приміщення з навісом. За даними слідства, чоловік встановив там кавові апарати та інше харчове обладнання й займався підприємницькою діяльністю.

Під час судового розгляду справи Дмитро Дзюбук визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Рівнянин зізнався, що не мав жодних дозвільних документів для будівництва, а почав облаштовувати кавʼярню площею 15,8 м2, коли сервісний центр лише розпочинав свою роботу.

Суддя Святослав Рогозін визнав підприємця винним у самовільному будівництві на незаконно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України) та призначив 17 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.