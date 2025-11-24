Обвинуваченій призначили 850 грн штрафу

Виноградівський районний суд визнав місцеву мешканку Оксану Головко винною у невиконанні обов’язків щодо виховання дитини і призначив їй 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові, винесеній 20 листопада, інцидент стався у жовтні у школі селища Королево. Донька обвинуваченої – учениця 9 класу – під час уроку влаштувала бійку з іншою школяркою.

Під час судового засідання Оксана Головко визнала свою вину і пояснила, що не справляється з покладеними на неї обов’язками щодо виховання доньки, адже працює за кордоном. Суд також врахував, що закарпатка вперше притягується до адміністративної відповідальності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Леньо визнав Оксану Головко винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків і призначив їй 850 грн штрафу. Окрім цього, жінка має сплатити 605 грн судового збору. Постанову можуть оскаржити.