Обвинувачених затримали біля приміщення Тячівського відділу ГУ ДМС у Закарпатській області

Тячівський районний суд визнав місцевих мешканців Михайла Шелевера і Петра Гасинця винними у зловживанні впливом і призначив їм по 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 18 грудня, обвинувачених затримали у січні 2025 року біля приміщення Тячівського відділу ГУ ДМС у Закарпатській області під час отримання 16,7 тис. грн хабаря за прискорене виготовлення семи паспортів для виїзду за кордон.

Під час судового засідання Михайло Шелевер та Петро Гасинець визнали свою вину і зізналися, що допомагали у виготовленні закордонних паспортів незнайомцю, який працює на будівництві. Обвинувачені наголосили, що не вимагали за це гроші та попросили суворо їх не карати.

Суд також врахував позитивну характеристику закарпатців і те, що вони раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Чопик визнав Михайла Шелевера і Петра Гасинця винними у зловживанні впливом і призначив їм по 34 тис. грн штрафу. Усю суму хабаря конфіскували в дохід держави.