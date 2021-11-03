Мукачівський міськрайонний суд оштрафував місцевого мешканця за написання образ на колишню по стінах під'їзду. Подружжя розлучилося у 2018 році, жінка самостійно виховує спільного сина, проте суд уже не вперше карає чоловіка за ставлення до колишньої дружини: після написів на стінах чоловік вдався до написання образливих SMS, які суд визнав домашнім насильством.

Як зазначається у тексті судового рішення, обвинувачений на початку жовтня 2021 року затіяв сварку з колишньою дружиною, а потім обписав образливими словами стіни під’їзду будинку, в якому мешкає жінка: «Під час сварки Руслан Б. ображав Людмилу Б. нецензурними словами, після чого написав про неї в під’їзді будинку образливі слова», – йдеться у рішенні суду.

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Володимир Носов дослідив матеріали справи та розцінив дії Руслана Б. як домашнє насильство. Обвинувачений на судове засідання не прийшов, обставин, які б пом’якшували його відповідальність за вчинене, у суді не озвучили.

Відтак, суддя визнав Руслана Б. винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (домашнє насильство фізичного, психологічного чи економічного характеру) та зобов’язав сплатити штраф у розмірі 170 грн. Чоловік має право на оскарження постанови суду протягом десяти днів.

Зазначимо, попереднім рішенням Мукачівський міськрайонний суд, оштрафував Руслана Б. за образливe SMS-повідомлення колишній дружині. У постанові суду не вказувалось, що саме написав обвинувачений, вказано лише, що повідомленням він принизив честь та гідність колишньої дружини. SMS кваліфікували як психологічне домашнє насильство, за що чоловікові також присудили штраф у 170 грн. Це – мінімальне покарання, передбачене статтею про домашнє насильство.