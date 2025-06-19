Інцидент трапився 28 травня у львівському ліцеї №93

Сихівський районний суд оштрафував чотирьох батьків учнів львівського ліцею №93, які співали пісні російського репера Моргенштерна та знімали це на відео. За неналежне виконання батьківських обов’язків вони отримали по 850 грн штрафу. Крім цього, штраф за дрібне хуліганство отримав учень 10-г класу, який співав російську пісню.

Інцидент трапився 28 травня у ліцеї №93, що на вул. Кос-Анатольського, 10 у Львові. Як видно з відео, яке поширили у місцевих телеграм-каналах, понад 10 школярів у туалеті співали пісні російського репера Моргенштерна. Після розголосу на нього відреагувала Львівська міська рада та поліція. Зокрема, директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк тоді зазначив, що з керівництвом школи та учнями проведуть розмову. Тоді поліція склала на батьків учнів адмінпротоколи.

Як стало відомо з постанов Сихівського районного суду, адмінпротоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків отримали Олеся Рожанська, Олександра Збишко, Ірина Кук та Руслана Мазур. Усі батьки свою провину у вчиненому визнали, тож суд призначив їм по 850 грн штрафу та 605 грн судового збору. Ці постанови можна оскаржити в апеляції.

Крім цього, суд призначив 51 грн штрафу учню 10-г класу, який співав російську пісню. Його покарали за дрібне хуліганство.