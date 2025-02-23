ДТП трапилась 2 червня 2024 року в селі Городовичі на трасі Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий

Старосамбірський районний суд виніс вирок водійці Peugeut 807 Валерії Габровській, яка на смерть збила пішохода на Львівщині. Суд призначив їй 3 роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, ДТП трапилась 2 червня 2024 року в межах села Городовичі. На трасі Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий 29-річна водійка зареєстрованого у Великій Британії Peugeut 807 Валерія Габровська перевищила швидкість і наїхала на 61-річного пішохода. Від тяжких травм він помер у Лікарні Святого Пантелеймонау Львові.

У суді Валерія Габровська свою провину визнала і розповіла, що того вечора вона їхала разом зі знайомою та донькою з Хирова у Самбір. Вона не помітила знак початку населеного пункту, тому їхала зі швидкістю 60 км/год. Після проїзду зустрічного автомобіля водійка увімкнула дальнє світло фар, побачила попереду на дорозі пішохода, однак не встигла вчасно загальмувати. Після ДТП вона сама надала домедичну допомогу пішоходу, а потім сплатила його родичам моральну і матеріальну шкоди.

Враховуючи обставини справи, суддя Артем Титов визнав Валерію Габровську винною в смертельні ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив 4 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив її від покарання, замінивши увʼязнення на 3 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.