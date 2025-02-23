Суд покарав водійку Peugeut за смертельну ДТП біля Самбора
Валерія Габровська отримала три роки іспитового терміну
Старосамбірський районний суд виніс вирок водійці Peugeut 807 Валерії Габровській, яка на смерть збила пішохода на Львівщині. Суд призначив їй 3 роки іспитового терміну.
Як вказано в матеріалах справи, ДТП трапилась 2 червня 2024 року в межах села Городовичі. На трасі Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий 29-річна водійка зареєстрованого у Великій Британії Peugeut 807 Валерія Габровська перевищила швидкість і наїхала на 61-річного пішохода. Від тяжких травм він помер у Лікарні Святого Пантелеймонау Львові.
У суді Валерія Габровська свою провину визнала і розповіла, що того вечора вона їхала разом зі знайомою та донькою з Хирова у Самбір. Вона не помітила знак початку населеного пункту, тому їхала зі швидкістю 60 км/год. Після проїзду зустрічного автомобіля водійка увімкнула дальнє світло фар, побачила попереду на дорозі пішохода, однак не встигла вчасно загальмувати. Після ДТП вона сама надала домедичну допомогу пішоходу, а потім сплатила його родичам моральну і матеріальну шкоди.
Враховуючи обставини справи, суддя Артем Титов визнав Валерію Габровську винною в смертельні ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив 4 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив її від покарання, замінивши увʼязнення на 3 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.