Співробітники ТЦК з 1 вересня зобов’язані фіксувати на відео перевірки документів та вручення повісток

Ківерцівський районний суд Волинської області визнав працівника ТЦК винним у недбалому ставленні до військової служби, оскільки він не зняв на відеореєстратор (бодікамеру) процес оповіщення. За адміністративне правопорушення солдату доведеться сплатити 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, старший солдат Андрій С., який служить у взводі охорони ТЦК, 28 жовтня був старшим групи оповіщення. Однак, працівник ТЦК допустив недбале ставлення до служби, оскільки не здійснював відеозйомку на наданий відеореєстратор під час оповіщення на території Луцької громади.

Щодо військового склали адмінпротокол про недбале ставлення до служби. У суді Андрій С. свою провину не визнав. Він розповів, що 28 жовтня, виходячи із службового авто, взяв із собою відеореєстратор, але він погано тримався на одязі та впав на землю, через що відеофіксацію не здійснювали. Працівник ТЦК наголосив, що на форменому одязі немає місця, щоб зафіксувати камеру.

Цю справу розглянула суддя Юлія Сіліч, яка дослідила усі матеріали та аргумент, визнавши Андрія С. винним у адмінправопорушенні та призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше міністр оборони повідомляв, що співробітники ТЦК та СП з 1 вересня будуть зобов’язані фіксувати на відео перевірки документів та вручення повісток. У разі не дотримання цих вимог, до працівників ТЦК застосовуватимуть дисциплінарні стягнення.