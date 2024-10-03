Галицький районний суд виніс вирок раніше судимому водієві трамвая Дмитру К., який спричини ДТП, внаслідок чого пасажирка трамвая випала з салону. Суд призначив йому рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, Дмитро К. працює на одному з трамвайних маршрутів Львова.19 червня 2024 року ввечері він проводив посадку-висадку пасажирів на пл. Кропивницького біля будинку №1, не зауважив пасажирку, якій дверима затиснуло руку і почав рух. Унаслідок цього пасажирка випала з останніх дверей трамвая. Внаслідок ДТП жінка отримала вивих плеча та закритий вивих плечового суглобу.

У суді Дмитро К. свою провину визнав і у вчиненому розкаявся. Постраждала пенсіонерка в суді розповіла, що претензій до водія не має, моральну і матеріальну шкоду він сплатив.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Віталій Стрельбицький визнав Дмитра К. винним за ч. 1 ст. 286 ККУ та призначив рік обмеження волі із забороною на водіння. Суд замінив увʼязнення на рік іспитового терміну. Вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що у вироку суду вказано, що Дитро К. у 2009 році був засуджений Горохівським районним судом Волинської області за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ч. 3 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ до 15 років позбавлення волі. У 2020 році Шевченківський районний суд звільнив його умовно-достроково.