Іван Приходько за рішенням суду отримає нічний домашній арешт, щоб ходити на роботу

Обвинувачуваному у вбивстві п'ятирічного хлопчика Кирила Тлявова поліцейському пом'якшили запобіжний захід, повідомив у четвер, 20 квітня, адвокат поліцейського Віктор Чевгуз. Усі підозрювані фігуранти трагедії, яка відбулася наприкінці травня 2019 року, вийшли на свободу.

Суд змінив запобіжний захід Івану Приходьку, який звинувачується у ненавмисному вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова у Переяславі, з цілодобового домашнього арешту на нічний. Колишній поліцейський зможе влаштуватися на роботу попри обвинувачення суду, фактично отримавши свободу. Водночас прокурори вимагали продовжити Івану Приходьку цілодобовий домашній арешт.

«Справа про вбивство 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі… Судове слідство по справі, здається, виходить на фінішну пряму. Моєму клієнту змінили запобіжний захід – на нічний арешт, щоб міг влаштуватися на роботу», – повідомив адвокат Приходька.

Трьом обвинувачуваним, які були разом з Іваном Приходьком, продовжили запобіжні заходи на два місяці. Вийти на волю під заставу можуть Дмитро Кривошей та колишній поліцейський Володимир Петровець, а його неповнолітній на момент скоєння злочину син перебуває під зобов'язанням матері.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року в Переяславі-Хмельницькому, що на Київщині, Іван Приходько випадково потрапив в один з місцевих дворів кулею, поки «пристрілював» рушницю разом зі своїм колегою Володимиром Петровцем. Куля влучила у п'ятирічного Кирила Тлявова, який грався на подвір'ї. Хлопчика доставили до лікарні з низкою травм голови, внаслідок яких Кирило помер 3 червня 2019 року.

Зазначимо, усіх фігурантів справи, окрім Приходька, звинуватили в хуліганстві. За час судового розгляду справи, з грудня 2019 року, на волю вийшли усі четверо підозрюваних, повідомив «Бабель». За даними журналістів, Європейський суд з прав людини, куди позивався Іван Приходько, поки перебував в ув'язненні, вирішив, що умови в СІЗО були неналежними, і тепер Україна має виплатити Приходькові 9000 євро компенсації. Водночас у Нацполіції повідомили, що в результаті розслідування щодо вбивства дитини до відповідальності притягнули 12 правоохоронців, а шістьох з них звільнили з керівних посад.