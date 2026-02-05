Суд повернув у державну власність майже 35 га земель оборони в прикордонній смузі Рівненської області, які Зарічненська селищна рада використовувала не за призначенням. Про це у четвер, 5 лютого, повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Йдеться про три ділянки площею 13,9 га, 5,9 га та 14,8 га, які незаконно вибули з державної власності та були передані у користування Зарічненській селищній територіальній громаді. Після цього землі використовували для ведення сільського господарства.

За даними прокуратури, спірні ділянки розташовані в межах прикордонної смуги та межують з Республікою Білорусь, тому мають стратегічне значення. Відповідно до законодавства, такі землі можуть перебувати лише у державній власності та не підлягають передачі в комунальну чи приватну.

Суд погодився з аргументами прокуратури та ухвалив рішення про повернення ділянок державі. На виконання судового рішення землю передали у постійне користування Державній прикордонній службі України.