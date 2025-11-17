Йдеться про автобусну зупинку на вул. Михайла Грушевського, 25

Західний апеляційний господарський суд підтримав позов правоохоронців, відновивши право власності громади Ужгорода на автобусну зупинку, яку самовільно привласнив директор ТОВ «Ідея М.І.К.», ексдепутат міської ради від проросійської партії «Наш край» Василь Губкович.

Йдеться про автобусну зупинку на вул. Михайла Грушевського, 25. У 2007 році виконком Ужгородської міської ради дозволив «Ідея М.І.К.» облаштувати її в комплексі з торговим павільйоном, а у 2009 році фірма Василя Губковича отримала дозвіл мерії на безоплатне користування зупинкою.

У 2021 році «Ідея М.І.К» стала єдиним учасником аукціону з платного користування комунальним майном і, здобувши перемогу на торгах, наступні 3 роки щомісячно сплачувала за оренду зупинки по 3 тис. грн. У 2023 році компанія ексдепутата оформила у держреєстратора права власності на цей об’єкт.

«Підприємство отримало право на облаштування автобусної зупинки в комплексі з торговим павільйоном як малої архітектурної форми з подальшим правом користування. За умовами договору, автозупинка мала залишатись у власності громади. Попри це, підприємство самочинно збудувало нову капітальну споруду площею 29,3 м2. та протиправно зареєструвало за собою право власності на неї», – розповіли 14 листопада у Закарпатській обласній прокуратурі.

Позов правоохоронців з вимогою повернути громаді право власності на автобусну зупинку по вул. Михайла Грушеського, 25 підтримав Господарський суд Закарпатської області. Попри оскарження рішення забудовником, Західний апеляційний господарський суд залишив його без змін і передав для виконання до Ужгородської міської ради.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія «ІДЕЯ М.І.К.» з 1995 року займається наданням в оренду та експлуатацію власної чи орендованої нерухомості, а також оптовою торгівлею. Фірма належить колишньому депутату Ужгородської міської ради від проросійської партії «Наш край» Василю Губковичу.