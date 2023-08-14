Шайтанов перебуває під вартою з квітня 2020 року

Генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Посадовець шпигував для Росії та готував теракт для вбивства майора збройних сил Ічкерії, повідомили у понеділок, 14 серпня, у прес-службі Офісу Генпрокурора.

За клопотанням прокурорів суд визнав, що Валерій Шайтанов, який обіймав посаду колишнього першого заступника керівника ЦСО «А» СБУ, шпигував для Росії. Генерал-майор збирав дані, які становили державну таємницю.

«Також за завданням спецслужб країни-агресора, засуджений підшуковував осіб серед колишніх військовослужбовців СБУ для вчинення теракту. Його метою було вбивство майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

За підозрою в шпигунстві Шайтанова затримали у квітні 2020 року. Пізніше йому оголосили про підозру щодо підготовки теракту. Правоохоронцям вдалося запобігти вбивству майора ічкерійської армії Адама Осмаєва.

За скоєні злочини суд виніс вирок Валерію Шайтанову у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі заочно триває кримінальне провадження щодо агента ФСБ, Ігоря Єгорова, який завербував Шайтанова.

Нагадаємо, у 2020 році генерал-майор планував в Україні теракти, за які російська сторона обіцяла йому 200 тис. доларів та паспорт Росії. Він працював над залученням українців до виконання завдань ФСБ на території Європи. Пізніше правоохоронці затримали ще одного співорганізатора теракту.

Ігор Єгоров, який був куратором Шайтанова, виявився причетним до справи про збитий у 2014 році над Донбасом літак MH17. Крім того, за даними правоохоронців, агент був одним з ватажків бойовиків на Донеччині у 2014 році. Щодо нього триває розслідування.