У нападника діагностували хронічне психічне захворювання

Франківський районний суд Львова 6 лютого ухвалив рішення щодо чоловіка, який 23 березня 2024 року напав з палицею на 12-річну дівчину в тролейбусі. Суддя Олександр Величко визнав нападника Андрія Л. неосудним і призначив йому примусове лікування в психіатричній лікарні за місцем проживання. Відповідна ухвала суду оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень 10 лютого.

У матеріалах справи розповідається, що Андрій Л. 23 березня 2024 року зайшов в тролейбус №22 на зупинці вул. Кульпарківська. Там же в тролейбус зайшла дівчинка. Вони були в різних частинах тролейбуса, проте через кілька зупинок чоловік дістав з-під куртки палицю, підійшов до незнайомої дитини і вдарив її по голові. Після цього він вийшов з тролейбуса і пішов в сторону вул. Чупринки. Свідки події повідомили в поліцію, нападника затримали.

Дівчинку госпіталізували в лікарню швидкої допомоги, де їй діагностували синці і садно в районі тім’я, що є легким тілесним ушкодженням. Нападнику висунули обвинувачення в хуліганстві.

Проте в травні 2024 року судово-медична експертиза встановила, що обвинувачений хворіє на хронічне психічне захворювання – параноїдну шизофренію безперервного типу перебігу з глибоким, стійко вираженим дефектом особи в емоційно-вольовій та інтелектуальній сферах. Зазначається, що чоловік раніше лікувався, проте це не дало результату.

Під час судових слухань Андрій Л. підтвердив, що в один з днів березня 2024 року скоїв напад на дитину, проте сказав, що не пам’ятає, коли саме це було і чому він це зробив. Він попросив вибачення і погодився з клопотанням про лікування в психіатричній лікарні. Водночас сказав, що хоче повернутися додому.

Оскільки, за висновком експертів, на момент нападу чоловік був неосудним, адже не міг відповідати за свої дії, суд задовольнив клопотання про його примусове лікування в психіатричній лікарні зі звичайним режимом. Його опікуни погодилися з ухвалою суду.