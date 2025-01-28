Депутата селищної ради на Волині підозрюють у хуліганстві. Пʼяний посадовець напав із ножем на підлітка – той перехопив лезо, через що порізав руки та отримав поверхневу рану грудної клітки. Про це повідомила 28 січня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, інцидент стався ввечері 20 жовтня 2024 року на футбольному полі у Луцькому районі. Нетверезий депутат намагався пошкодити колесо мотоцикла, за кермом якого перебував неповнолітній. Коли йому це не вдалося, він намагався вдарити підлітка ножем, але той, обороняючись, перехопив лезо руками та поранився.

«Наостанок депутат ще імітаційно погрожував дитині застосуванням зброї», – зазначають правоохоронці.

Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, подія сталася в смт Цумань, де проживає та працює зловмисник.

Слідчі оголосили депутату про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї). Санкція статті передбачає від трьох до семи років тюрми. Наразі посадовцю, який уже мав конфлікти із законом, обирають запобіжний захід.