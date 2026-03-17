Аварія сталася влітку 2025 року на трасі Київ – Чоп

Дубневський міськрайонний суд Рівненської області виніс вирок уродженцю Тернопільської області Олегу Покідьку, який на кросовері Audi Q7 вчинив смертельну аварію на трасі Київ – Чоп. Унаслідок аварії від отриманих травм загинув 49-річний чоловік, який на узбіччі ремонтував вантажівку. Винуватцю ДТП суд призначив рік іспитового терміну.

За матеріалами справи, смертельна аварія сталася 5 липня 2025 року близько 12:00 неподалік села Верба Дубенського району Рівненської області. 71-річний Олег Покідько за кермом Audi Q7 під час перелаштування з лівої у праву смугу наїхав на 49-річного чоловіка, який в цей момент ремонтував ліве колесо напівпричепа вантажівки. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Обвинувачений повністю визнав свою вину та повідомив, що виплатив моральну компенсацію родичам загиблого. Олег Покідько також пояснив, що в той день він їхав з міста Броди Львівської області в напрямку Рівного із включеним круїз-контролем зі швидкістю близько 70 км/год. Під час перелаштування відчув, що автомобіль щось зачепив. Як згодом з’ясувалося, це був знак аварійної зупинки. Тоді ж він побачив чоловіка, який сидів навприсядки на дорозі. За його словами, щоб уникнути наїзду на чоловіка, він намагався різко перелаштуватись у ліву смугу, але в цей момент чоловік встав, і він його зачепив правими дверцятами машини. Після аварії Олег Покідько одразу зупинився та вийшов з автівки.

Суддя Олексій Томілін визнав Олега Покідько винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого (ч. 2 ст. 286 ККУ), та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом протягом 2 років. Однак суд змінив ув’язнення на 1 рік іспитового терміну. Також обвинувачений має сплатити 10,6 тис. грн витрат за експертизу на користь держави. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.