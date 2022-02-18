Суд у Чехії дозволив екстрадувати в Україну учасника окупації Криму
Росіянина Олександра Франчетті затримали в Празі за запитом України
Празький міський суд дозволив екстрадицію до України росіянина Олександра Франчетті, якого затримали в аеропорту Праги за запитом українських правоохоронців за участь в окупації Криму.
Адвокат росіянина вже подав апеляцію на це рішення, повідомляє «Радіо Свобода». Посол України у Чехії Євген Перебийніс уточнив, що її має розгляне Верховний суд, а остаточне рішення щодо його видачі ухвалюватиме міністерство юстиції країни.
Нагадаємо, що росіянина Олександра Франчетті затримали в аеропорту Праги 12 вересня. Ордер на арешт був виданий за запитом України. Він – активний учасник окупації Криму в 2014 році, зокрема створив незаконне збройне формування «Північний вітер», яке, за даними центру «Миротворець», тероризувало проукраїнське населення. Сам Франчетті якось розповідав, що його угруповання також взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.
14 вересня Франчетті взяли під варту. МЗС України заявило, що працює над завершенням необхідних процедур для передачі його Україні для суду, а Росія, своєю чергою, пригрозила Чехії наслідками за арешт учасника окупації Криму.