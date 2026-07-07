Ле Пен протягом року носитиме електронний браслет

Апеляційний суд Парижа залишив у силі обвинувальний вирок колишній лідерці проросійської радикальної французької партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європарламенту, але скоротив термін заборони на участь у виборах. Про це у вівторок, 7 липня, повідомив телеканал France 24.

Згідно з рішенням суду, 57-річна політикиня відбуватиме трирічний термін ув’язнення два з яких – умовно, з обов’язковим носінням електронного браслета. Крім того, Ле Пен має сплатити штраф у розмірі 100 тис. євро.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Також суд заборонив їй обіймати виборні посади протягом 45 місяців, із яких 30 місяців є умовними. Відлік цього терміну розпочинається з 31 березня 2025 року.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Суд зобов’язав її (Марін Ле Пен, – ред.) носити електронний браслет на нозі протягом одного року, що ускладнює проведення президентської кампанії як з політичної, так і з логістичної позиції. Це рішення ставить під сумнів, чи балотуватиметься вона на найвищу посаду у Франції наступного року», – ідеться в матеріалі.

Якщо політикиня все ж вирішить балотуватися, це стане її четвертою спробою стати президенткою Франції. Водночас раніше Ле Пен виключала можливість проведення передвиборчої кампанії з електронним браслетом.

France 24 припускає, що ймовірним кандидатом від «Національного об’єднання» на президентських виборах у Франції 2027 року може стати 30-річний протеже Марін Ле Пен Жордан Барделла. Він є депутатом Європейського парламенту від Франції та з 2022 року очолює партію «Національне обʼєднання» замість Ле Пен. Політик відомий своїми антимігрантськими та ісламофобськими висловами. Виступає проти «каральної» екологічної політики та за індустріалізацію Франції.

Нагадаємо, у березні 2025 року французький суд визнав ультраправу політикиню Марін Ле Пен винною у привласненні європейських коштів для фінансування власної партії та заборонив брати участь у виборах президента терміном на п’ять років.

Марін Ле Пен французькі та міжнародні медіа неодноразово називали «подругою Путіна» через її багаторічну проросійську позицію та схвальні висловлювання про російського президента. Французька політикиня визнала результати референдуму 2014 року в Криму про приєднання до Росії, а у 2015 році підтримала військову інтервенцію РФ в Сирії. У 2014 році 9 млн євро кредиту на виборчу кампанію партії Ле Пен надав банк росіянина Гєннадія Тімчєнка. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україна Ле Пен засудила наступ диктатора Путіна, водночас виступивши проти санкції проти РФ.