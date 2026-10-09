Хлопець уночі їздив містом на мікроавтобусі Volkswagen LT28

Сихівський районний суд Львова покарав неповнолітнього водія Volkswagen. Хлопець керував автівкою о 01:40 ночі без посвідчення водія. За скоєне суд призначив штраф у розмірі 3400 грн.

За матеріалами справи, 11 серпня 2026 року близько 01:40 Іван К. за кермом Volkswagen LT28 їхав по вул. Зеленій, 297 у Львові. Під час зупинки автомобіля поліцейські виявили, що за кермом авто неповнолітній, який кермував без водійського посвідчення. У постанові суду не зазначено точно віку хлопця.

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Суддя Галина Шашуріна дослідила усі матеріали справи та визнала неповнолітнього хлопця винним за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без посвідчення водія відповідної категорії). За скоєне суд призначив штраф у розмірі 3400 грн, також стягнуто судовий збір у розмірі 665,60 грн на користь держави. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.

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