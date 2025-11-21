Славомір Менцен відомий тим, що критикує допомогу Україні і українцям.

Окружний суд у Варшаві у п'ятницю ухвалив рішення про виключення партії «Нова Надія» з реєстру політичних партій. Відповідну заяву подала Державна виборча комісія у зв'язку з тим, що партія проросійського політика Славоміра Менцена не подала фінансовий звіт за 2024 рік. Про це у п’ятницю, 21 листопада, повідомила інформагенція PAP.

Як нагадала після оголошення рішення суддя Йоанна Коржень, одним з основних обов'язків кожної політичної партії є подання до Державної виборчої комісії звіту про джерела отримання фінансових коштів. Такий звіт подається до 31 березня кожного року.

«На думку суду, у даній справі не було сумнівів, що партія «Нова Надія» не подала такого звіту. До того ж, до суду не надійшла відповідь на клопотання Державної виборчої комісії про виключення партії з реєстру політичних партій», – сказала суддя. Це рішення ще не набуло законної сили і його можна оскаржити в апеляції. Представники партії вже пообіцяли оскаржити рішення суду.

Йдеться про фінансовий звіт «Нової Надії» за 2024 рік. Відповідно до закону про політичні партії, у разі несвоєчасного подання звіту партією, Державна виборча комісія звертається до суду з клопотанням про виключення цієї партії з реєстру. Про несвоєчасне подання фінансового звіту, зокрема, партією «Нова Надія», Комісія повідомила ще в травні цього року; тоді ж вона повідомила про направлення до суду клопотання з цього питання.

У червні в розмові з PAP депутат фракції «Конфедерації» у Сеймі, віце-президент «Нової Надії», Бартломей Пейо наголосив, що, на їхню думку, фінансовий звіт був поданий вчасно, а проблема полягає в «інтерпретації ДВК».

Натомість присутній на п'ятничному засіданні Томаш Гасіор з ДВК наголосив у розмові з журналістами, що партія «до сьогоднішнього дня» не подала звіту за минулий рік.

«Нова Надія» не є єдиною партією, яку сьогодні виключили з реєстру. Суд також виключив п'ять інших політичних партій, які не подали необхідні фінансові звіти. Серед них були Організація Польського Народу – Польська Ліга (ONP-LP), «Самоврядна угода», OK Polska, «Здорова Польща» та Конфедерація Відродження Республіки Польща Свобода і Незалежність (KORWiN). Лідером останньої партії був ще один відомий польський проросійський діяч Януш Корвін-Мікке.

Як інформував ZAXID.NET, у лютому 2025 року Славомір Менцен у статусі кандида на посаду президента Польщі відвідав Львів. 38-річний Менцен записав провокативне відео біля пам’ятника Степана Бандери, в якому заявив, що Україна має «зупинити культ Степана Бандери». Під час нещодавного теракту на залізниці, Менцен був одним з тих політиків правого спектру, які ставили під сумнів причетність Росії. Менцен відомий також тим, що критикує допомогу Україні і українцям.