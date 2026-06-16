Поліція розшукала зловмисницю завдяки камерам відеоспостереження

Радивилівський районний суд Рівненської області визнав винною місцеву жительку Оксану Жданюк у нарузі над могилою. Обвинувачена вкрала 13 мʼяких іграшок з місця поховання дитини та отримала один рік позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 11 червня, інцидент стався 24 лютого 2026 року на кладовищі на вулиці Соборній у Радивилові. За даними слідства, обвинувачена проходила повз могилу дитини, похованої наприкінці грудня 2025 року, та помітила на ній 13 м’яких іграшок. Жінка викрала їх.

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Про злочин у соцмережах повідомила місцева мешканка Аліна Котик. Вона написала у фейсбуці, що з могили її сина поцупили іграшки, які люди принесли на похорон у знак пам’яті, та попросила допомогти знайти злодія.

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Завдяки записам камер відеоспостереження поліцейські встановили, що до злочину може бути причетна 45-річна уродженка Радивилівської громади, яка останні шість років проживала на Тернопільщині. Усі викрадені іграшки правоохоронці знайшли за місцем проживання жінки та повернули матері померлої дитини.

У суді Оксана Жданюк повністю визнала провину. Вона підтвердила обставини злочину та розповіла, що склала іграшки в пакет і поїхала з ними додому. Під час дебатів обвинувачена заявила, що шкодує про скоєне та попросила вибачення.

Під час призначення покарання суд врахував, що жінка раніше неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності. Зокрема, у 2021 році її засудили за крадіжку до позбавлення волі, а у 2025 та 2026 роках – за завдання легких тілесних ушкоджень. Крім того, на момент вчинення злочину вона мала непогашену судимість.

Суддя Володимир Кондратюк визнав Оксану Жданюк винною за ч. 1 ст. 297 КК України (наруга над могилою) та призначив їй покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.