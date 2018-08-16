Суд ув’язнив на 9 та 7 років вбивць 26-річного інспектора ДАІ у Львові

26-річний Олег Торба унаслідок отриманих травм помер у «швидкій»

Суддя Сихівського районного суду Львова Ігор Рудаков визнав винним двох азербайджанців у смерті 26-річного інспектора ДАІ Олега Торби на Сихові у листопаді 2014 року. Унаслідок бійки Олег Торба помер у «швидкій». Одного обвинуваченого засудили до 9 років тюрми, а іншого до 7 років ув’язнення. Вони також мають відшкодувати понад 1 млн грн завданої моральної та матеріальної компенсації родичам загиблого.

У вироку суду від 9 серпня йдеться, що побиття відбулось поблизу супермаркету «Наш» на вул. Сихівській. Між Саміром Бабаєвим та Олегом Торбою виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої Самір Бабаєв кілька разів вдарив його по голові та по тулубу, а коли правоохоронець впав, то Самір Бабаєв продовжив його бити. Один з очевидців бачив як Сарраф Бабаєв (брат Саміра) також бив Олега Торбу.



26-річний інспектор ДАІ Олег Торба унаслідок отриманих травм помер у кареті «швидкої», яку викликали на місце події.

У судовому засіданні Самір Бабаєв визнав, що бив Олега Торбу, однак сказав, що робив це сам. За його словами, конфлікт між ними виник у піцерії «Red Night City», зокрема й через зауваження Олега Торби, щоб Самір говорив українською мовою. Обидва чоловіки були у стані алкогольного сп’яніння.

Сарраф Бабаєв заявив, що не бив Олега Торбу, однак підтвердив, що вдарив його товариша. Суд до показів Саррафа поставився критично, оскільки один з свідків бачив, як він разом з Саміром били загиблого.

Ще одного обвинуваченого, Ісмаіла Бабаєва, який також перебував у піцерії х Саміром Бабаєвим, визнали невинним. Усі свідки вказали, що у бійці брали участь двоє осіб, а також на одязі Ісмаіла не виявили слідів крові Олега Торби. Ісмаіл Бабаєв також заявив, що знаходився на місці події, однак не брав участь у бійці.

У 2015 році суддя Сихівського райсуду Ольга Бойко уже розглядала цю справу і тоді також засудила Саміра Бабаєва до 9 років тюрми, а Саррафа Бабаєва до 7 років тюрми за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. Тоді вони також мали відшкодувати понад 1 млн грн компенсації.

Однак адвокати обвинуваченого та прокурор оскаржили вирок суду, тому він не набув законної сили. У 2016 році апеляційний суд призначив новий судовий розгляд справи. Під час нового судового розгляду двоє обвинувачених перебували під вартою.

Під час повторного розгляду Сихівський райсуд 9 серпня 2018 року прийняв таке ж рішення, як і у 2015 році. Саміра Бабаєва засудили до 9 років тюрми, а Саррафа Бабаєва до 7 років тюрми за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Вирок може бути оскарженим протягом 30 днів з дня його проголошення.