Суд німецького міста Вісбаден оштрафував на 1500 євро чоловіка, який ходив на роботу у футболці із символом російської агресії – літерою Z. Він має сплатити штраф організації, що надає допомогу українцям. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

49-річний мешканець Вісбадена має російське походження, однак живе в Німеччині з 1992 року та має німецьке громадянство, працює електриком.

На суді він повідомив, що інформацію про світ і поточні події отримував переважно з російських ЗМІ. Футболку з літерою Z чоловіку приніс «російський друг». Він носив її на роботі на противагу українському прапору, який його роботодавець демонстративно підняв над будівлею компанії після початку повномасштабної війни.

Чоловік на суді заявив, що після того, того як на війні загинув син його близького друга, він почав дивитися більше новин у німецьких ЗМІ. Суддя Каріна Штайнхаузер, яка розглядала справу, зобов’язала чоловіка сплатити штраф.

Він має вчасно здійснити п'ять платежів по 300 євро для закриття провадження. При цьому кошти підуть альянсу організацій Deutschland hilft, які, серед іншого, збирають пожертви для постраждалих від війни в Україні.