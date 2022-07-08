Володимир Минюк зарізав сина і твік з місця злочину

Самбірський районний суд призначив 10 років позбавлення волі 62-річному жителю міста Рудки, який зарізав власного сина. Чоловік не визнав свою провину і заявив, що син сам наштрикнувся на ніж.

Вбивство трапилось увечері 11 вересня 2020 року. Як вказано у судовому вироку, Володимир Минюк, перебуваючи з сином у неприязних стосунках, взяв кухонний ніж, зайшов у кімнату та почав погрожувати вбивством. Продовжуючи сваритись з сином, який у той момент лежав на дивані, Минюк завдав йому удару ножем у груди. Від отриманої травми син Володимира Минюка помер до приїзду швидкої.

Після вбивства сина Минюк втік з дому і переховувався у знайомого в Самборі.

У судовому засіданні 4 липня Володимир Минюк заперечив вбивство сина. За його словами, юнак сам наштрикнувся на ніж у його руці, коли різко встав з дивану.

Матір хлопця, колишня дружина Минюка, у суді заявила, що чоловік неодноразово погрожував їхньому сину. У день його вбивства, за словами жінки, Минюк перебував у нетверезому стані.

Суддя Самбірського райсуду Володимир Галина з'ясував, що слідство має достатньо доказів у тому, що Володимир Минюк скоїв умисне вбивство сина. Він призначив йому 10 років позбавлення волі, зарахувавши у цей термін два роки, які Минюк провів у СІЗО. Таким чином, якщо він не оскаржить вирок в апеляції, йому доведеться відсидіти у в'язниці 8 років.