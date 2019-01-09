Суд відпустив на поруки бійця «Альфи», підозрюваного в розстрілі євромайданівців у Хмельницькому

Взимку 2014 року під час штурму СБУ загинула 71-річна жінка

Суд відпустив на поруки затриманого бійця спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України Віталія Тарадая, підозрюваного в розстрілі активістів Євромайдану біля будівлі Управління СБУ в Хмельницькому взимку 2014 року. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на матеріали суду.

Зазначено, що 21 червня 2018 року «альфівцю» співробітники Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу (вбивство з необережності), ч. 2 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, що спричинило смерть потерпілого) та ст. 128 (необережне тяжке тілесне ушкодження).

При цьому СБУ відправила бійця в службове відрядження в зону операції Об'єднаних сил.

«Виїздом прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України в район проведення ООС в Луганській області встановлено, що підозрюваний дійсно виконує свої службові обов'язки і проходить військову службу безпосередньо на лінії зіткнення з противником, поблизу смт Станиця Луганська Луганської області», – йдеться в матеріалах суду .

20 грудня 2018 року військова прокуратура змінила підозру Тарадаю і прибрала найтяжчу статтю, а саме - ч. 2 ст. 121, за яку передбачено до 10 років в'язниці. Тож тепер він підозрюється тільки в перевищенні службових повноважень, убивстві з необережності і заподіянні тяжкого тілесного ушкодження з необережності.

Максимальне покарання за ці злочини – п'ять років тюрми.

21 грудня 2018 року суд відправив «альфівця» під домашній арешт на строк до 8 січня 2019 року, але на початку січня відмовився продовжити цей запобіжний захід. Суд вирішив відпустити підозрюваного на поруки.

Нагадаємо, 19 лютого 2014 року в Хмельницькому мітингувальники захопили приміщення обласної держадміністрації, а також взяли в облогу прокуратуру області. Під час спроби мітингувальників потрапити в приміщення управління СБУ по них відкрили вогонь. Відповідальність за подію узяла на себе СБУ.3

За версією слідства, Тарадай з метою відбиття імовірного нападу, діючи умисно, здійснив кілька пострілів з кулемета в напрямку нижньої частини дверей центрального входу. У результаті стрілянини було поранено чотирьох людей, одна особа при цьому загинула.

Як інформував ZAXID.NET, 18 грудня минулого року колишнього очільника Служби безпеки у Хмельницькій області Віктора Крайтора, підозрюваного у справі про вбивство місцевих активістів Майдану, суд відпустив на волю під особисте зобов’язання.