Потерпіла розраховувала на більше покарання

У четвер, 25 вересня, Сихівський суд Львова присудив 60 годин виправних робіт Юлії Каганяк, яка 5 серпня в автобусі №23 побила Марію Сошнікову — дружину ветерана Андрія Кулікова. Каганяк визнала свою провину, вибачилася в суді, але відмовилася погоджуватися з цивільним позовом потерпілої.

Нагадаємо, інцидент трапився 5 серпня. Юлія Каганяк розпочала конфлікт з ветераном Андрієм Куліковим та побила його дружину Марію Сошнікову в громадському транспорті. Конфлікт стався через прохання ветерана забрати сумку жінки із місця для сидіння.

24 вересня на четвертому судовому засіданні у цій справі прокурорка наголосила, що вина обвинуваченої доведена, адже Сошнікова отримала легкі тілесні ушкодження, що підтверджено медичними висновками. Проте Зеновій Кінаш, адвокат Юлії Каганяк, у відповідь заявив, що подія отримала значний резонанс у медіа й була подана лише однобічно, хоч, за його словами, Каганяк намагалася вибачитися, однак потерпіла цього не приймала. Тому, на думку Кінаша, саме розголос у медіа призвів до того, що ситуацію сприймають як особисту образу ветерана.

У судову залу прийшли близькі Марії Сошнікової, побратими її чоловіка, а також небайдужі львівʼяни, щоб висловити їй свою підтримку. Сама Марія у розмові зі ZAXID.NET сказала, що, на її думку, справу розглядають об’єктивно, оскільки вона отримала значну увагу громадськості.

Марія Сошнікова наголосила в суді, що цей інцидент не можна зводити до «побутової сварки». За її словами, Каганяк поводилася агресивно не лише до неї, але й до її чоловіка, ветерана, дозволивши собі сказати «мені по*уй, що ти ветеран». Вона зазначила, що приниження було публічним, тому і вибачення перед нею та ветеранською спільнотою також має бути публічним. Дружина ветерана повідомила, що досі відчуває наслідки цієї ситуації, оскільки тепер боїться їздити в громадському транспорті.

Сошнікова подала цивільний позов на суму 20 тис. грн морального відшкодування. У коментарі для ZAXID.NET вона зазначила: «Ціль – показати людині, що так не можна чинити і покарати її фінансово. І ці кошти я передам на фонд Олени Толкачової для Третьої патронатної служби, яка дуже багато допомагала моєму чоловікові, і його побратимам».

Щодо цивільного позову Каганяк спершу категорично заперечила, а потім заявила, що готова компенсувати лише тисячу гривень, вважаючи заявлену суму у 20 тис. грн «занадто великою», оскільки вона безробітна і не може погасити попередні кредити. У свою чергу її адвокат Зеновій Кінаш наголосив, що Марія з чоловіком хочуть просто збагатитися за рахунок Каганяк.

Обвинувачена під час свого виступу в суді стверджувала, що в автобусі вона була в навушниках, нічого не чула, а побачивши, що підходять люди, сама забрала пакет, який стояв на місці для сидіння. Коли вона ставила цей пакет на коліна, то випадково зачепила ветерана ліктем, після чого він, за її словами, різко відреагував. Потім вона відчула, що хтось її притиснув, вимкнула музику в навушниках і почула, що чоловік каже «Я ветеран. Я був у полоні девʼять місяців». Каганяк сказала, що проявила повагу, вирішила мовчки пересісти, щоб не було конфлікту. Але коли хотіла вийти, подружжя її не пропустило. «Я почала бійку, бо мене не пускали. У мене був шок, я не все пам’ятаю. Здається, пані Марія теж мене била. Я махала руками, щоб відбитися, а потім почала наносити удари ногами», – сказала вона в суді.

Каганяк також заявила, що Куліков нібито штовхав її в маршрутці, обзивав, а коли вони вийшли з транспорту, то він навіть зірвав із неї куртку та футболку, залишивши її у спідній білизні перед іншими. Юлія Каганяк кілька разів наголосила, що у неї був шок і вона не пригадує всього детально, проте вона також викликала поліцію. Заяву вона не написала, оскільки у відділку, за словами жінки, «сказали, що в мене почерк не такий і сказали мені йти в інший відділок. Це був якийсь рознервований поліцейський».

Обвинувачена заявила, що шкодує про те, що сталося, і попросила пробачення. Вона також додала, що в той день не прийняла антидепресанти, через що перебувала в нестабільному емоційному стані. У суді Юлія Каганяк зазначила, що через нестабільний емоційний стан та лікування вона не може виконувати громадські роботи, тому просила призначити їй штраф.

У судових дебатах прокурорка ще раз наголосила, що вина доведена, а Кінаш повторив, що потерпіла з чоловіком нібито намагаються «заробити» на справі, подаючи завищений позов. Після заслуховування всіх сторін суд оголосив, що вирок у справі буде винесено наступного дня.

25 вересня суддя Оксана Беспальок присудила Юлії Каганяк 60 годин громадських робіт та виплатити 5 тис. грн цивільного позову постраждалій.

Нагадаємо, що конфлікт стався 5 серпня, проте відомо про це стало лише 3 вересня, коли Ігор Шолтис публічно закликав людей прийти на відкрите судове засідання та підтримати Марію Сошнікову.