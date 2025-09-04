У четвер, 4 вересня, о 12:00 в Cихівському суді Львова відбулося засідання щодо Юлії Каганяк, яка 5 серпня розпочала конфлікт з ветераном Андрієм Куліковим та побила його дружину Марію Сошнікову в громадському транспорті. Конфлікт стався через прохання ветерана забрати сумку жінки із місця для сидіння.

Інцидент трапився 5 серпня, але відомо про нього стало лише зараз, коли Ігор Шолтис 3 вересня повідомив про це на фейсбук-сторінці. У львівському автобусі під номером 23 ветеран Андрій Куліков, колишній боєць корпусу «Азов», з 2011 року служив у ЗСУ, який був звільнений з полону 21 вересня 2022 року, разом із дружиною підійшов до єдиного вільного місця, щоб сісти. На іншому місці для сидіння лежав пакет пасажирки Юлії Каганяк. За словами Кулікова, він ввічливо попросив жінку забрати пакет з місця, щоб звільнити сидіння, проте Каганяк агресивно почала штовхатися ліктями. Куліков наголосив, що він ветеран війни та має інвалідність, на що жінка відповіла: «Пох*й що ти ветеран».

На захист Кулікова стала його дружина і сказала жінці, щоб так не розмовляла з її чоловіком. У відповідь Юлія Каганяк тричі вдарила Марію Сошнікову в обличчя і після цього на весь автобус почала кричати, що її бʼють ветерани. За словами дружини військового, обвинувачена завдала їй удари ногами по тілу. Коли Каганяк побачила, що дружина викликає поліцію, то намагалася втекти, проте Андрій Куліков її стримував до приїзду поліції.

4 вересня о 12:00 у Сихівському суді Львова відбувся перший розгляд справи про побиття. Проте сама обвинувачена на судове засідання не зʼявилася. У суді прокурорка повідомила, що Каганяк захворіла, документів на підтвердження цьому не надала, проте обвинувачена сказала, що прибуде на засідання, але за годину до назначеного часу перестала відповідати – згодом написала, що вона на роботі.

Адвокат обвинуваченої Зеновій Кінаш підтвердив інформацію прокурора і додав, що його клієнтка є «складною особою». Також представник обвинуваченої сказав, що, на його погляд, Юлія Каганяк перелякалася, оскільки спершу була домовленість обох сторін про заочний вирок без виклику до суду. У коментарі ZAXID.NET Зеновій Кінаш зазначив, що його підзахисна шкодує про вчинене, а свою поведінку пояснює напруженим емоційним станом. Максимальне покарання, яке їй присудять, це штраф.

Дружина Андрія Кулікова у розмові зі ZAXID.NET наголосила: «Юлія Каганяк має відповісти за скоєний злочин. Вона показала, що ані статус ветерана, ані вчинок перед країною їй не цікавий». Марія Сошнікова зазначила, що в адмінстративному позові вимагатиме 20 тис. грн морального відшкодування.

Підтримати Марію Сошнікову до суду прийшли побратими її чоловіка. Він сам не зміг бути, оскільки працює в оборонній сфері і перебуває у відрядженні.

«Прийшли, щоб Марія розуміла, що вона не сама. Що в нас є ветеранське середовище, яке готове відстоювати свої права. Те, що підняли руку на жінку ветерана, який пройшов Маріуполь, полон, це поза межами адекватності. На жаль, наше суспільство має прірву у розумінні ветеранів. Ми хочемо до себе справедливого і правльного ставлення», – сказав військовий 3-го армійського корпусу Павло Дьокін.

Через відсутність Юлії Каганяк суддя, прокурор, потерпіла, її захисниця та захисник обвинуваченої погодили перенести засідання на 22 вересня.