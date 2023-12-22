Підприємець не виконав робіт на понад 150 тис грн

Івано-Франківський міський суд визнав винним підприємця Володимира Бойка у шахрайстві. На 20-ти об’єктах, які підприємець облаштовував під укриття та пункти обігріву, він завищив суму ремонту на понад 150 тис. грн. За махінації суд призначив Володимиру Бойку 102 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, оголошеному 19 грудня, Володимир Бойко отримав від комунального підприємства «Комфортний дім» Івано-Франківської міської ради 20 підрядів на облаштування в будинках міста укриттів та пунктів обігріву. Роботи проводив у листопаді-грудні 2022 року, свідомо завищуючи кошторис на кожному з об’єктів і відображав це в актах виконаних будівельних робіт. Загалом з усіх підрядів, загальною вартістю близько 1 млн грн, Володимир Бойко не виконав робіт на понад 150 тис грн.

Під час судового засідання підприємець визнав свою вину. Зокрема розповів, як завищував суми по об’єму будівельних матеріалів, зокрема щебеню, якого писав більше, ніж завозив. Крім того, він не встановлював у пунктах обігріву димоходи, про які зазначав в актах виконаних робіт.

Розглянувши усі матеріали справи, суддя Роман Хоростіль визнав Володимира Бойка винним у шахрайстві і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 102 тисячі гривень. Також засуджений має сплатити 190,9 тис. грн за проведення експертиз.