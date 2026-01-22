Зарічненський районний суд Рівненської області виніс вирок п’ятьом бурштинокопачам у справі про масові заворушення та напад на поліцейських. Обвинувачених визнали винними, однак звільнили від реального відбування покарання, призначивши по два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 19 січня, подія сталася 8 жовтня 2018 року поблизу села Ждань Вараського району. За даними слідства, поліцейські проводили рейд із попередження незаконного видобутку бурштину. У відповідь група місцевих жителів, серед яких були п’ятеро обвинувачених – Володимир Смоляк, Микола Черевко, Віктор Шустер, Олександр Медведюк та Ігор Ковальчук, – блокувала рух правоохоронців і влаштувала погроми.

Під час сутичок учасники заворушень розхитували службові автомобілі, били їх металевими предметами та ногами, кидали каміння і пляшки, а також погрожували поліцейським фізичною розправою. Внаслідок інциденту були пошкоджені службові автомобілі Nissan Patrol, Ssang Yong Actyon та УАЗ-21519.

У суді всі обвинувачені провину не визнали та надавали алібі. Один із них заявив, що в день події працював на будівництві в Зарічному, інший стверджував, що перебував удома, що підтвердили його дружина та теща. Ще один пояснював, що разом із дружиною їхав автобусом до Зарічного і повернувся лише в другій половині дня. Попри це, суд дійшов висновку, що вина обвинувачених підтверджується зібраними доказами.

Суддя Роман Світличний визнав чоловіків винними за ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 28 та ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (масові заворушення та опір працівникам правоохоронних органів). Кожному з них призначили по п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном у два роки.

Крім того, суд задовольнив цивільні позови правоохоронців і зобов’язав обвинувачених солідарно відшкодувати понад 82 тис. грн майнової шкоди Головному управлінню Нацполіції в Рівненській та Дніпропетровській областях. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.