Суд виніс вирок військовим РФ, які катували учасників АТО на Харківщині
Кожного зі злочинців засудили до 11 років тюрми
Російських військових, які на Харківщині катували учасників АТО, засудили до 11 років тюрми. Про це повідомили в прес-службі Харківської обласної прокуратури у суботу, 24 грудня.
Слідство з'ясувало, що під час окупації селища Борова Ізюмського району двоє найманців ПВК «Редут» та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення катували трьох атовців. Дані про них отримували від співробітника ФСБ.
«Кожного з учасників АТО окупанти піддавали жорстоким тортурам. Російські найманці надягали на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішок на голову. Після цього вони викрадали їх та утримували в ямі на базі відпочинку «Світло шахтаря». Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках», – розповіли в прокуратурі.
Як пише Deutsche Welle, на початку вересня російські військовослужбовці Михаїл Іванов, Руслан Колєсніков, Максим Вольвак і Валентин Бич, затримали в окупованому селищі Борова на Харківщині трьох місцевих жителів, які раніше служили в зоні АТО на Донбасі.
За даними слідства, чоловіків відвезли на територію колишньої бази відпочинку у сусідньому селищі Новоплатонівка. Упродовж кількох днів їх утримували у триметровій земляній ямі зав’язаними та катували – одного із них били деревʼяним молотком по ногах. Воду та їжу їм не давали. Над ветеранами російсько-української війни знущалися, погрожували убивством та били.
Після катувань і тортур загарбники відпустили потерпілих. Воєнних злочинців затримали контррозвідники спецслужби зі спецпризначенцями ЦСО «А» під час бойової операції у жовтні цього року.
Котелевський районний суд Полтавської області визнав підозрюваних винними у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Їм призначили 11 років позбавлення волі.
За інформацією прокуратури, всі четверо російських військових повністю визнали провину та розкаялися. На судовому засіданні вони також додали, що просять вибачення у всього українського народу.