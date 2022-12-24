Окупанти повністю визнали провину та заявили, що розкаялися

Російських військових, які на Харківщині катували учасників АТО, засудили до 11 років тюрми. Про це повідомили в прес-службі Харківської обласної прокуратури у суботу, 24 грудня.

Слідство з'ясувало, що під час окупації селища Борова Ізюмського району двоє найманців ПВК «Редут» та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення катували трьох атовців. Дані про них отримували від співробітника ФСБ.

«Кожного з учасників АТО окупанти піддавали жорстоким тортурам. Російські найманці надягали на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішок на голову. Після цього вони викрадали їх та утримували в ямі на базі відпочинку «Світло шахтаря». Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках», – розповіли в прокуратурі.

Як пише Deutsche Welle, на початку вересня російські військовослужбовці Михаїл Іванов, Руслан Колєсніков, Максим Вольвак і Валентин Бич, затримали в окупованому селищі Борова на Харківщині трьох місцевих жителів, які раніше служили в зоні АТО на Донбасі.

За даними слідства, чоловіків відвезли на територію колишньої бази відпочинку у сусідньому селищі Новоплатонівка. Упродовж кількох днів їх утримували у триметровій земляній ямі зав’язаними та катували – одного із них били деревʼяним молотком по ногах. Воду та їжу їм не давали. Над ветеранами російсько-української війни знущалися, погрожували убивством та били.

Після катувань і тортур загарбники відпустили потерпілих. Воєнних злочинців затримали контррозвідники спецслужби зі спецпризначенцями ЦСО «А» під час бойової операції у жовтні цього року.

Котелевський районний суд Полтавської області визнав підозрюваних винними у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Їм призначили 11 років позбавлення волі.

За інформацією прокуратури, всі четверо російських військових повністю визнали провину та розкаялися. На судовому засіданні вони також додали, що просять вибачення у всього українського народу.