Шевченківський районний суд Львова визнав 44-річну львів’янку винною у поширенні матеріалів на підтримку збройної агресії Росії проти України, її глорифікацію і з виправдовуванням окупації українських територій. Про це повідомляє Шевченківський райсуд Львова.

«Громадянку М. визнано винуватою у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України», – ідеться в рішенні суду від 7 грудня 2022 року.

Суд призначив львів’янці покарання у вигляді позбавлення волі на три роки. Утім, суд не став конфісковувати майно засудженої і звільнив її від відбування покарання на іспитовий термін тривалістю 1,5 роки. Під час судового розгляду засуджена визнала свою вину та щиро покаялась.

У прокуратурі Львівської області розповіли, що прокурори у суді довели, що з березня по липень 2022 року проросійськи налаштована жінка на своїй сторінці у забороненій соціальній мережі «Одноклассники» поширювала дописи, у яких виправдовувала та визнавала правомірною збройну агресію Російської Федерації проти України. Окрім цього, публікувала дописи із висловами, які заперечували тимчасову окупацію частини території України, а також глорифікували осіб, що беруть участь та сприяють збройному вторгненню на суверенну територію України.