Хмельницький міськрайонний суд виправдав начальника міського комунального аварійно-технічного підприємства ЖКГ (нині – КП «УМК «Центральна») Ігоря Білокриницького у справі про загибель двох дітей від отруєння чадним газом. Посадовця звинувачували у неналежній організації роботи підлеглих, які мали перевіряти димові та вентиляційні канали у будинку.

За версією слідства, керівник підприємства не забезпечив належний контроль за роботою служби, що обслуговувала димові та вентиляційні канали. Зокрема, 18 жовтня 2020 року його підлегла, контролерка пічного господарства, перевіряла вентиляцію в одному з будинків Хмельницького без належного обладнання.

Як йдеться у вироку від 24 лютого, працівниця не перевірила тягу у вентиляційних каналах, не очистила їх та не попередила мешканців про небезпеку користування газовими приладами. У ніч на 25 жовтня 2020 року в квартирі цього будинку сім’я отруїлася чадним газом. Одну малолітню дитину знайшли мертвою вдома, інша згодом померла у лікарні від ускладнень після отруєння.

Як повідомляв ZAXID.NET, тоді підозру також оголосили лікарці «швидкої», яка під час першого виклику не розпізнала у пацієнтів отруєння чадним газом і встановила інший діагноз. Коли медиків викликали вдруге, чотирирічний хлопчик уже не дихав, а його дев’ятирічний брат перебував у важкому стані. Через два дні він помер у реанімації.

Прокуратура вважала, що смерть дітей стала наслідком порушення правил безпеки під час перевірки вентиляційних каналів, а відповідальність за організацію цих робіт мав нести керівник комунального підприємства.

Під час судового розгляду Ігор Білокриницький своєї вини не визнав. Він заявив, що працівники підприємства були забезпечені необхідним обладнанням, а контролерка, яка проводила перевірку, попереджала мешканців квартири про виявлені порушення. За його словами, несправності димових і вентиляційних каналів у цьому будинку фіксували протягом кількох років, а власників неодноразово попереджали про необхідність їх усунення.

У суді мешканці будинку розповіли про проблеми з вентиляцією та формальний характер перевірок. Мати загиблих дітей повідомила, що напередодні трагедії родина почувалася добре, однак уночі дітям стало зле – їх нудило, вони блювали, а вранці молодшого сина знайшли мертвим.

За її словами, працівниця, яка перевіряла димохід, фактично не заходила до квартири і лише просила розписатися. Інші мешканці також заявили, що перевірки часто проводили формально – контролери іноді не оглядали прилади, а просто збирали підписи. Один із сусідів розповів, що ще до трагедії він із дружиною втрачав свідомість через ймовірне отруєння чадним газом, а інша мешканка заявила, що в під’їзді давно були проблеми з витяжками.

Суддя Олександр Трембач дійшов висновку, що надані стороною обвинувачення докази не доводять вини посадовця. Суд визнав Ігоря Білокриницького невинним за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) та виправдав його. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.