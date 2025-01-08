Майор доповідав командуванню бригади про проблеми, однак підтримки не отримав

Великоновосілківський районний суд Донеччини виправдав командира механізованого батальйону, майора Костянтина К., якого обвинувачували у недбалому ставленні до військової служби. Майор командував підрозділом, який прирядили до 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Про це в середу, 8 січня, повідомила «Судово-юридична газета» з посиланням на постанову суду.

Як зазначає видання, 14 грудня 2024 року майор Костянтин К. отримав бойове розпорядження від командира зайняти дві важливі позиції у смузі оборони 110-ї бригади, а саме у лісосмугах, підсилити їхню оборону бійцями батальйону та утримувати вказані позиції. У відповідь Костянтин К. відмовився виконати наказ, чим фактично дозволив штурмовим підрозділам російських військ захопити ці позиції.

«На думку командування 110-ї бригади Костянтин К. порушив вимоги Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту Внутрішньої служби, тобто командир батальйону не виконав бойове розпорядження командування бригади. Відтак стосовно Костянтина К. було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення», – ідеться в повідомленні.

Попри це, у суді майор своєї провини не визнав. Він розповів, що на момент отримання наказу у батальйоні з 758 військовослужбовців було всього 314, що становить 41% від штату. З них 33 навіть не пройшли базової загальновійськової підготовки, а ще 38 військових потребували лікування чи були обмежено придатними. Також деякі військовослужбовці взагалі відмовилися виконувати наказ майора.

За словами Костянтина К., батальйон не пройшов відповідного злагодження, а на підготовку особового складу до бойових дій було всього чотири дні. Також батальйон зазнав втрат внаслідок обстрілів, ще п'ятеро військовослужбовців зникли безвісти. Окрім того, були проблеми із транспортом, бронетехнікою та боєприпасами. Майор доповідав командуванню бригади про проблеми, однак підтримки не отримав.

Суд постановив, що матеріали справи не містять достатніх та переконливих доказів неналежного виконання майором Костянтином К. своїх посадових обов’язків. Зазначається, що майор не мав реальної можливості виконати наказ командира, враховуючи дефіцит особового складу та озброєння. Окрім цього, матеріалів службового розслідування стосовно майора суду не надали.

Таким чином 2 січня 2025 року суд закрив справу у зв’язку з відсутністю події й складу адміністративного правопорушення.

До слова, наприкінці грудня ДБР вручило підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Повідомлялось, що посадовець організував схему поборів з бійців, що ухилялися від служби. Він також шантажував підлеглого, який його викрив, у подачі документів про СЗЧ бійцем зі зброєю.