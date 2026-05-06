Андрій Ніколаєнко не визнав провини у смертельній ДТП

Житомирський районний суд визнав народного депутата Андрія Ніколаєнка (ВО «Батьківщина») невинним у ДТП, внаслідок якої у листопаді 2023 року загинула 18-річна пішохідка. Про це свідчить вирок суду, на який звернув увагу новинний сайт «Житомир.info».

У вироку суду вказується, що Андрій Ніколаєнко, який перебував за кермом Mersedes-Benz GLE 300, їхав трасою Київ–Чоп у напрямку Львова зі швидкістю 141,3 км/год, «перевищуючи таким чином максимально допустиму швидкість руху на цій ділянці дороги, створюючи тим самим загрозу безпеці дорожнього руху». У цей час у районі села Березівка на Житомирщині дівчина перетинала дорогу у невстановленому місці, а водій не вжив достатніх заходів для «зменшення швидкості руху аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших учасників руху об`їзду» й допустив наїзд на пішохідку, яка загинула внаслідок отриманої тупої поєднаної травми тіла.

Нардепа обвинувачували у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалої (ч. 2 ст. 286 КК України), йому загрожувало до восьми років позбавлення волі. Водночас сам Ніколаєнко своєї провини не визнав.

Суд заслухав свідків, переглянув усі матеріали справи та результати експертиз і дійшов висновку, що народний депутат не винен у вчиненні кримінального правопорушення й виправдав його.

«Суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення не доведено, що причиною наїзду на пішохода є саме перевищення водієм допустимої швидкості руху, а також те, що він мав технічну можливість уникнути наїзду на пішохода шляхом застосування екстреного гальмування, у зв’язку з чим обвинувачений підлягає виправданню», – йдеться у вироку суду.

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину у Житомирській області. Андрій Ніколаєнко того ж дня підтвердив участь у ДТП і заявляв, що перебував за кермом у тверезому стані й не порушував правил дорожнього руху.

Водночас 6 листопада слідчі ДБР повідомляли, що нардеп «рухався із перевищенням дозволеної швидкості» й оголосили йому підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

9 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва відправив Андрія Ніколаєнка під цілодобовий домашній арешт. 4 січня 2024 року суд змінив запобіжний захід для Ніколаєнка з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання.

29 лютого 2024 року ДБР повідомило, що завершило розслідування у справі Андрія Ніколаєнка: «Слідство встановило, що дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасне гальмування надало б можливість потерпілій залишити межі проїзної частини».

Крім того, у ДБР зазначили, що нардеп неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Вказувалося, що протягом двох років щодо нього було винесено 22 постанови.