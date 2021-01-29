Сергій Стерненко (ліворуч) та депутат Верховної Ради Роман Лозинський (праворуч)

Приморський районний суд Одеси скасував домашній арешт для активіста Сергія Стерненка та відправив його на поруки. Про це розповів сам активіст у своєму Twitter у п’ятницю, 29 січня.

«Суд передав мене на особисту поруку народного депутата від Голосу (Роману — ред.) Лозинському. Домашній арешт скасовано!», – написав Стерненко.

Суд передав мене на особисту поруку народному депутату від Голосу Лозинському.



Домашній арешт скасовано! pic.twitter.com/f7Fie87V2z — Сергій Стерненко (@sternenko) January 29, 2021

Цю ж інформацію підтвердив і сам депутат Роман Лозинський.

«Щойно суд задовольнив мою заяву про взяття на поруки Сергія Стерненка та скасував домашній арешт», – йдеться у його повідомленні в Facebook.

Як інформував ZAXID.NET, 17 грудня Стерненко повідомив, що прокуратура знову клопотатиме про арешт для нього. Стерненко наголосив, що його домашній арешт закінчився ще майже три тижні тому він нікуди не втік, веде публічний спосіб життя.

У травні 2018-го Стерненко вчинив спротив двом чоловікам, які намагалися на нього напасти. У результаті один з нападників отримав смертельне поранення та помер. Це був третій напад на Стерненка.

Через два роки активісту оголосили підозру в умисному вбивстві. За версією слідства, Стерненко, захищаючись під час нападу, поранив ножем двох людей, а потім наздогнав одного – Івана Кузнєцова – та завдав йому смертельного поранення. Тіло загиблого було знайдене майже за 100 м від місця першої сутички. Сам Стерненко в інтерв'ю LB.ua говорив, що вихопив ніж у одного з тих, хто на нього напав, і почав відмахуватися наосліп. Після цього нападники почали тікати, а через 30-40 хвилин один з них упав - у нього була рана на животі.

15 червня Стерненку призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 6 серпня Шевченківський райсуд міста Києва змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт. Термін запобіжного заходу минув у зв’язку із завершення терміну досудового розслідування.

13 серпня Сергій Стерненко повідомив, що справу направили до Приморського суду Одеси. За словами Стерненка, розгляд справи в Одесі небезпечний через імовірність нападів на нього.

1 вересня судді у справі Стерненка задовольнили клопотання адвокатів про свій відвід. 8 вересня Стерненко повідомив, що Верховний Суд залишив розгляд його справи в Одесі. 29 вересня Одеський суд відправив Стерненка під нічний домашній арешт у Києві.