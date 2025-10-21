Нападником виявився директор ТОВ «Кам’яні справи» Ярослав Сиванич

Суд випустив під заставу одного з нападників на автомобіль та військовослужбовців ТЦК біля Теребовлі. Йдеться про бізнесмена з міста Бучач, директора ТОВ «Кам’яні справи» Ярослава Сиванича, повідомляє сайт «Тернополяни». 17 жовтня він на власному авто Mercedes-Benz G-Class разом зі спільником підрізали машину ТЦК, забрали з неї військовозобов’язаного і втекли з ним.

У судовій залі Бучацького райсуду Ярослав Сиванич розкаювався у скоєному, обіцяв, що такого більше не повториться, а також запевняв суд, що хоче йти на передову захищати Україну. Суддя прийняв рішення обрати запобіжний захід для бучацького підприємця – випустити його під заставу в понад 900 тис. грн.

За даними сайту «Тернополяни», представники Ярослава Сиванича заплатили заставу. Наразі підприємець очікуватиме рішення суду у цій справі поза межами СІЗО.

Нагадаємо, що інцидент трапився у селі Плебанівка поблизу Теребовлі. Нападники допомогли втекти з автомобіля ТЦК військовозобов’язаному, якого співробітники ТЦК мали доставити до навчального центру військової частини. Під час конфлікту постраждав співробітник ТЦК – внаслідок наїзду автомобіля зловмисників він отримав травму ноги.

За фактом нападу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.