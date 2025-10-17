Одного з нападників виявили біля Бучача, іншого - біля Чорткова, а військовозобов'язаного ще шукають

У п’ятницю, 17 жовтня, у Тернопільській області стався інцидент із викраденням невідомими військовозобов’язаного зі службового авто ТЦК. Двоє чоловіків на автомобілі Mercedes-Benz G-Class підрізали машину ТЦК, забрали з неї військовозобов’язаного і втекли з ним, повідомляє пресслужба Тернопільського обласного ТЦК та СП.

Інцидент стався поблизу села Плебанівка Теребовлянської громади на Тернопільщині близько 11:40. Нападники допомогли втекти з автомобіля ТЦК військовозобов’язаному, якого співробітники ТЦК мали доставити до навчального центру військової частини.

Під час інциденту постраждав співробітник ТЦК – внаслідок наїзду автомобіля зловмисників він отримав травму ноги. Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні, уточнили в прокуратурі Тернопільської області.

В Тернопільській області оголосили спеціальну поліцейську операцію. До пошуків нападників на машину ТЦК залучили патрульні екіпажі, оперативників обласного управління карного розшуку, інших працівників поліції, профільних служб та співробітників управління СБУ в області.

За допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили маршрути руху нападників. З’ясувалося, що вони пересувалися на двох різних автомобілях, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

Поліцейські затримали одного з нападників, 38-річного жителя Бучача, поблизу села Застіноче. Іншого, 48-річного жителя того ж міста, виявили поблизу Чорткова. Сам військовозобов’язаний, якого викрали з машини ТЦК, ще розшукується.

У поліції показали фото затримання нападників на авто співробітників ТЦК та СП

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 114-1 ККУ – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Розслідуванням займаються співробітники УСБУ в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.