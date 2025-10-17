На Хмельниччині між натовпом жінок та працівниками ТЦК виникла сутичка

У четвер, 16 жовтня, у селі Стріхівці Хмельницької області між групою оповіщення та місцевими жительками виник конфлікт. Кілька жінок заблокували рух службового автомобіля, поки ще одна била транспорт палицею. Наразі усі обставини події зʼясовує поліція.

Відео події поширили у місцевих телеграм-каналах у пʼятницю, 17 жовтня. На ньому видно, як на виїзді з села Стріхівці щонайменше пʼятеро жінок біжать за бусом працівників ТЦК: двоє з них вхопилися за відчинені дверцята, ще одна – розмахувала палицею біля капота. Коли транспорт розігнався, місцеві жительки попадали, почали кричати та викликати поліцію.

У закритому телеграм-каналі учасниці інциденту розповіли, що зупинили автомобіль ТЦК, аби з’ясувати мету приїзду. За словами очевидців, військовослужбовці в бусі не представилися, не назвали своїх посад і нібито зухвало себе поводили. Коли з ними намагалися поговорити – водій автомобіля почав рух, тоді кілька людей впали на землю. Серед травмованих – жінка з відкритим переломом руки, а також постраждалі з забоями та подряпинами.

Хмельницький обласний ТЦК відреагував на відео та повідомив, що 16 жовтня близько 18:30 у селі Стріхівці автомобіль групи оповіщення заблокували місцеві мешканки. У відомстві додали, що військовослужбовці діяли в межах чинного законодавства – ввічливо та коректно.

«Блокування автомобіля припинили працівники Національної поліції. За цим фактом триває перевірка, наразі встановлюємо усіх учасників конфлікту», – розповіла ZAXID.NET речниця поліції Хмельниччини Інна Глега.

Подію попередньо кваліфікують за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років тюрми.