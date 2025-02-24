Велосипедистка Ніна Бойчук виявилася соратницею провокатора Остапа Стахіва

У понеділок, 24 лютого, Франківський районний суд Львова відмовив у задоволенні позову львівської велосипедистки Ніни Бойчук, соратниці провокатора Остапа Стахіва, до патрульної поліції Львівщини з вимогою визнати незаконним та скасувати штраф за порушення нею правил дорожнього руху. Її зупинили за їзду на велосипеді тротуаром на вул. Володимира Великого у травні 2024 року. Після відмови показати документи, поліцейські затримали її і в наручниках доправили у відділ поліції.

Ніну Бойчук оштрафували на 340 грн за порушення ПДР (ч.2 ст. 127 КУпАП). 15 травня 2024 року велопатрульні зупинили її поблизу McDonald's на вул. Володимира Великого у Львові, коли вона їхала тротуаром на велосипеді.

Тоді порушниця категорично відмовилася показати документи, що посвідчуюють її особу. При цьому вона вимагала в патрульних докази, що вона вчинила порушення. Також жінка покликала на підмогу своїх однодумців, які влаштували суперечку з поліцейськими та знімали все на відео, яке згодом виклали у мережу.

Після словесної перепалки патрульні викликали спецпідрозділ тактико-оперативного реагування (ТОР), жінку силоміць затримали та доправили у відділ поліції для встановлення її особистих даних та складання адмінматеріалів.

Як зазначається у рішенні суду, встановити особу велосипедистки у відділку не вдалося, оскільки її однодумці викликали швидку допомогу, яка доправила її в лікарню.

Згодом, отримавши інформацію з публічних джерел, поліцейські встановили особу велосипедистки і склали на неї адмінматеріали.

Ніна Бойчук оскаржила згаданий штраф у суді. Справу розглядав суддя Олександр Величко. Рішенням суду Ніні Бойчук відмовили в задоволенні позову до управління патрульної поліції Львівщини про скасування постанови та адміністративного стягнення за порушення ПДР. Рішення ще може бути оскаржене в апеляції.

Під час розгляду справи в суді Ніна Бойчук також повідомила, що звернулася до ДБР з приводу застосування до неї сили поліцейськими під час затримання. Представниця управління патрульної поліції Львівщини в суді зазначила, що за результатами службової перевірки в діях патрульних порушень не виявили.

Нагадаємо, наступного дня після розголосу інциденту із патрульними Ніна Бойчук записала спільний ефір з львівським провокатором Остапом Стахівим. Учасники ефіру заявили про «поліцейське свавілля» та про те, що, відповівши відмовою на вимогу патрульних показати документи, що посвідчують особу, Ніна Бойчук діяла «по букві закону».